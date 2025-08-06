Gürak, 1981 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1982’de Topçu ve Füze Okulu’ndan mezun oldu. 1985’te Kara Havacılık Okulu’nu bitirerek kara pilot unvanı kazandı. Ardından Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni tamamlayarak kurmay subay olarak çeşitli birlik ve karargâhlarda görev yaptı. “Metin Gürak kimdir?”, “Genelkurmay Başkanı biyografisi”, “YAŞ 2025 atamaları”, “TSK komuta kademesi değişti mi?” gibi konular ile Metin Gürak'ın askeri kariyeri ve hayatı merak edildi. Peki, Metin Gürak kimdir? Metin Gürak emekliye mi ayrıldı? Metin Gürak kaç yaşında, nereli?

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ın kariyerinde; Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı, Kara Harp Akademisi Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı, EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay II. Başkanlığı gibi stratejik görevler yer aldı. 2020 yılında orgeneral rütbesine terfi eden Gürak, 2. Ordu Komutanlığı görevini yürütürken, 2025 YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı’na atanarak Türk ordusunun en üst düzey komutanı oldu. “Metin Gürak görevleri”, “TSK liderleri 2025”, “Genelkurmay Başkanı kim oldu?” gibi anahtar kelimelerle içerik üreticileri için yüksek görünürlük potansiyeli taşıyan bir gündem oluştu. İngilizce ve Arapça bilen Gürak, evli ve iki çocuk babasıdır; askeri liderlik, stratejik planlama ve kriz yönetimi konularındaki tecrübesiyle öne çıkmakta. İşte Metin Gürak'ın özel ve askeri hayatına dair tüm detaylar...

Metin Gürak Kimdir?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

5 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen YAŞ toplantısında alınan karara göre;

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.