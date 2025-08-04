Türk sinemasında önemli yapımlara imza atan film yapımcısı Metin Anter, son dönemde yürüttüğü projelerle yeniden gündeme geldi.

Metin Anter Kimdir?

Metin Anter, yaklaşık 11 yıldır Türkiye sinema sektöründe aktif olarak görev yapan bir film yapımcısıdır. Chantier Films adlı yapım şirketinin kurucusu ve sahibi olan Anter, sinema kariyerine 2001 yılında Amerika’da edindiği deneyimi Türkiye’ye taşıyarak başladı. Yapımcılık vizyonunu uluslararası alanda geliştirmeyi amaçlayan Anter, bağımsız ve ticari film türlerinde farklı projelere öncülük etti.

Metin Anter Şirketi

Anter’in kurduğu Chantier Films, Türkiye'de yalnızca yapımcılık alanında değil, aynı zamanda film dağıtımı ve uluslararası satış konularında da faaliyet gösteriyor. Şirketin kuruluş amacı, Türkiye'deki sinema üretim kalitesini artırmak ve bu yapımları küresel pazarlara ulaştırmak olarak öne çıkıyor.

Özellikle bağımsız sinema ve festival filmleriyle başlayan Chantier Films, zaman içinde Hollywood ortaklı ticari yapımlara kadar genişleyen bir portföy oluşturdu.

Metin Anter Filmleri

Metin Anter’in yapımcılığını üstlendiği filmler, hem içerik hem de festival başarıları açısından dikkat çekici:

Kelebekler (Butterflies, 2018) – Yapımcı (Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Özel Ödülü kazandı.)

Ev Kadını (Housewife, 2017) – Yapımcı

Sofra Sırları (2017) – Ortak yapımcı

Mihrez: Cin Padişahı (2015) – Yapımcı

Son Buluşma (2007) – Ortak yapımcı

Bu yapımlar, ulusal ve uluslararası izleyiciyi buluşturma hedefiyle hazırlanmış ve farklı türlerde sinema deneyimleri sunmuştur.

Metin Anter Ne İş Yapar?

2025 itibarıyla Metin Anter’in, yeni projeler için çeşitli yapımcılar ve yönetmenlerle aktif görüşmeler yürüttüğü biliniyor. Gelecekteki hedefleri arasında farklı tür ve temalarda yenilikçi yapımlara imza atmak, Türkiye'nin sinema ihracatına katkı sunmak ve Chantier Films’i bölgesel bir sinema merkezi hâline getirmek bulunuyor.