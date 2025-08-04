Yapı Kredi ve VakıfBank’ın 27 bin TL’ye varan teklifleri dikkat çekerken, birçok banka da çeşitli kampanyalarla emeklilere ek gelir fırsatı sunuyor. Zam sonrası promosyon miktarlarını güncelleyen bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında peşin ödeme yapıyor. Hem mevcut hem de yeni emekliler bu kampanyalardan yararlanabiliyor.

Yapı Kredi 27 Bin TL’ye Varan Ödeme Yapıyor

15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK maaşını taşıyan emekliler, Yapı Kredi’den 27.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.

VakıfBank’tan 27 Bin TL’ye Kadar Promosyon

1 Şubat – 31 Ağustos 2025 arasında VakıfBank’a maaşını taşıyan emeklilere, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuluyor. Ek avantajlarla birlikte toplam ödeme 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA’dan 21 Bin TL’ye Varan Destek

Garanti BBVA, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve 6.000 TL’ye kadar bonus veriyor. ATM’den 20.000 TL’ye kadar ücretsiz çekim imkânı da sağlanıyor.

ING Bank 25 Bin TL’ye Kadar Promosyon Sunuyor

31 Temmuz 2025 tarihleri arasında maaşını ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon alabiliyor. Ek kampanyalarla toplam ödeme 25.000 TL’ye kadar ulaşıyor.

DenizBank’tan 20 Bin TL’lik Kampanya

04 Ekim 2024 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada maaşını taşıyan emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla birlikte toplam ödeme 20.000 TL’yi bulabiliyor.

Ziraat Bankası 12 Bin TL’ye Kadar Ödeme Yapıyor

SGK emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlara 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuluyor.

Maaşını Halkbank’a taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon verilirken, SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altında olanlara ise 5.000 TL ödeme yapılıyor.

31 Temmuz 2025 tarihleri arasında İş Bankası, ilk kez otomatik fatura talimatı veren SGK emeklilerine 1.000 TL’ye kadar MaxiPuan, ilk kez kredi kartı başvurusunda bulunanlara ise 5.000 TL’ye kadar indirim sunuyor.

Promosyon Değişikliği Mümkün

Emekliler, mevcut bankalarından aldıkları promosyon düşükse başka bir bankaya geçerek daha yüksek promosyon alma hakkına sahip. Ancak bunun için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Üç yıllık süre dolmamışsa, kalan sürenin karşılığı olan miktarın iade edilmesi ve banka ile herhangi bir yasal sorunun bulunmaması gerekiyor.