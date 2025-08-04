29 Eylül 1998 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Erdoğan, futbola SC Weyhe altyapısında adım attı. Kariyerinde sırasıyla Nordwest, VfB Oldenburg ve Preußen Münster formalarını giyerek çeşitli başarılara imza atan savunmacı, 2021 senesinden bu yana İstanbulspor'da forma giyiyordu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, stoper Okan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

Kulübün yaptığı açıklamalara göre, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan ile anlaşmayı sürdürdü.

Sivas'a gelen Erdoğan, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı'nın katılım sağladığı imza töreninde kendisini kırmızı beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.