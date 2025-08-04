Babası Şırnak kökenli bürokrat Hikmet Tan olan Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

Eğitim Hayatı

Eğitimine Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde başlayan Erkan Tan, daha sonra Erzurum’un Tekman ilçesinde, İzmir’in Foça ilçesinde eğitimine devam etti.

Ortaokulu ise Tokat Erbaa Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde almış ve 1984 yılında mezun oldu.

Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne giren Tan, 1988 yılında mezun oldu.

Üniversite sonrası medya kariyerine adım atan Tan, 1989 yılında TRT’nin spikerlik yarışmasını kazanarak TRT Ankara Televizyonu’nda çalışmaya başladı.

Kariyer Hayatı

Erkan Tan, TRT’de 1989 yılında başlayan televizyon kariyerinde birçok önemli programda sunuculuk yaptı.

1999 yılına kadar TRT'de çeşitli programlar sunan Tan, özellikle "Gün Başlıyor" programı ile izleyici karşısına çıktı.

1999 yılında "Erkan Tan ile Başkent’ten" programını sunmaya başlayan Tan, ardından haftalık talk show programı "Konuşabilir miyiz?" ile ekranlarda yer aldı.

2015 yılında ise A Haber kanalına geçerek sabah kuşağında "Sabah Ajansı" programını sunmaya başlamıştır. Erkan Tan’ın programları, özellikle siyaset gündemine dair sert çıkışları ile dikkat çekti.

13 Eylül 2024 tarihinde istifa ederek A Haber kanalından ayrıldı.