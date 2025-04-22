Yapılan son hava tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bugün öğle saatlerinden itibaren özellikle Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Burdur, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Karabük, Amasya, Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YOZGAT’TA YAĞIŞ İHTİMALİ VE SICAKLIK ARTIŞI

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Yozgat’ta da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, özellikle öğleden sonra yerel sağanak yağışların etkili olabileceği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının ise bölge genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yerel yönetimler ve vatandaşlar, ani sağanaklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

RÜZGÂR DOĞU ANADOLU’DA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgârın zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve yerel toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, İLKBAHAR MEVSİMİ NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Meteoroloji yetkilileri, Türkiye genelinde ilkbaharın mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde birçok bölgede sıcaklıkların daha da artacağını belirtti. Özellikle batı ve iç bölgelerde hava sıcaklığının 25 ila 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri ve öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bölgelere göre hava durumu özetleri:

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Özellikle Göller Yöresi ile batı kesimlerde öğleden sonra sağanak yağış görülecek.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, öğleden sonra Yozgat, Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak yağışlar etkili olabilir.

Karadeniz Bölgesi: Batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor, doğu kesimlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde yerel yağış, bölgenin doğusunda ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Genellikle az bulutlu ve açık. Siirt çevresinde kısa süreli sağanak ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sağanakların oluşturabileceği sel, yıldırım, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.