Metehan Baltacı, , Galatasaray'ın LASK Linz ile oynadığı maçta 2 golü atması ile gündem oldu. Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı babası kimdir? Metehan Baltacı Hakan Baltacı'nın oğlu mu? İşte detaylar…

METEHAN BALTACI KİMDİR?

Metehan Baltacı, Galatasaray altyapısından yetişen genç ve yetenekli bir futbolcudur. 3 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve şu anda 21 yaşındadır. Metehan Baltacı, stoper pozisyonunda oynamaktadır ancak sağ bek ve defansif orta saha rollerinde de görev yapabilmektedir.

Metehan Baltacı 21 yaşındadır. Doğum tarihi 3 Kasım 2002, burcu ise akrep’tir. 2002 yılının Kasım ayında İstanbul, Fatih’te dünyaya gelmiştir.

Örnek aldığı ve beğendiği bazı futbolcular ise şu şekildedir. Sergio Ramos, Marcao, Milli takımda ise Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan. Avrupa’da tuttuğu bir takım olmadığını ama kazanma alışkınlarından ötürü en kötü günde bile kazanmayı bilen Real Madrid’i beğendiğini dile getirmiştir.

En büyük özelliği çok soğukkanlı olmasıdır. Ayrıca zamanlaması, sert futbolu, hava toplarında ki hakimiyeti de dikkat çekmektedir. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, sol ayağını da son dönemde çok geliştirdiğini dile getirmiştir.

Ailesi İstanbul Esenler’de ikamet eden Metehen Baltacı, ilkokul eğitimini Oruç Reis İlköğretim Okulu’nda tamamlamıştır.

Menajerliğini Ahmet Bulut’un üstlendiği genç futbolcu son dönemde Okan Buruk tarafından sık sık A Takım kadrosuna dahil edilmektedir.

METEHAN BALTACI'NIN BABASI KİMDİR? HAKAN BALTA'NIN OĞLU MU?

Hayır, Metehan Baltacı'nın Hakan Balta ile bir akrabalık ilişkisi yoktur. Hakan Balta ve eşi Derya Balta'nın Çağrı ve Ömer adında iki oğlu bulunmaktadır.

Metehan Baltacı'nın babası hakkında detaylı bir bilgi mevcut değildir.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Metehan Baltacı, Galatasaray altyapısında yetişmiş ve profesyonel kariyerine burada başlamıştır. Ayrıca kiralık olarak İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor gibi takımlarda forma giymiştir. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçirmiştir.

Defans bölgesinde stoper olarak görev yapan Baltacı, 2021-2022 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden İskenderunspor takımında 1 sene kiralık olarak forma giymiş, tekrar Galatasaray takımına dönmüştür.

METEHAN BALTACI VE GALATASARAY

Metehan Baltacı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmektedir.

Metehan Baltacı'nın güncel piyasa değeri Tranfermarkt'a göre 1 milyon EURO, genç yaşında gösterdiği performansla dikkat çeken bir oyuncu olarak değeri artmaktadır.

LASK Linz karşısında Galatasaray'ın 2 golünü atan genç futbolcu Metehan Baltacı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etti.