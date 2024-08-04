Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk heyecanı sürüyor. Les Invalides'te gerçekleşen karışık takım eleme maçlarında, Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır çifti dikkat çekti. Peki, Mete Gazoz elendi mi? Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'un durumu nedir?

METE GAZOZ ELENDİ Mİ?

Paris 2024'te okçuluk branşında karışık takım kategorisinde gerçekleştirilen eleme maçlarında, Türkiye'nin başarılı okçuları Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Japonya'nın Satsuki Noda ve Junya Nakanishi ikilisine karşı karşıya geldi. Maç sonucunda milli takımımız 5-4 mağlup olarak turnuvadan elendi. Ancak, bireysel kategoride başarılı performansı ile dikkat çeken Mete Gazoz, elenmedi. Şu ana kadar Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ve Tayvanlı Chih-Chun Tang'ı yenerek son 16 turuna yükseldi ve mücadeleye devam ediyor.

ELİF BERRA GÖKKIR ELENDİ Mİ?

Elif Berra Gökkır, Paris 2024'te Mete Gazoz ile birlikte karışık takım kategorisinde mücadele etti. Ne yazık ki, bu kategoride rakiplerine yenilerek turnuvadan elendiler. Ancak, Elif Berra Gökkır'ın bireysel yarışmalardaki performansı dikkat çekmeye devam ediyor.

METE GAZOZ'UN OLİMPİYAT PROGRAMI

Mete Gazoz'un Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programı oldukça yoğun. Son 16 turuna yükselen Mete Gazoz, 4 Ağustos 2024 tarihinde bireysel erkekler kategorisinde mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma Türkiye saati ile 18:58'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Gazoz, uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başladı. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalya ile tanınan Gazoz, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak Türkiye'nin en başarılı okçularından biri olarak biliniyor.Mete Gazoz olimpiyat 2024,