Ünlü oyuncu Merve Dizdar ve sevgilisi Cihan Ayger'in evlilik iddiaları magazin dünyasını sallıyor. Star TV'de izleyiciyle buluşan "Ömer" dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, son zamanlarda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Cihan Ayger ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncunun, evlilik kararı alması magazin gündemini hareketlendirdi.

Merve Dizdar, 2021 yılında eski eşi Gürhan Altundaşar'dan ayrıldıktan sonra Cihan Ayger ile bir ilişkiye başlamıştı. Çift, sosyal medya hesaplarından ilişkilerini duyurmuş ve dikkatleri üzerlerine çekmişti. Şimdi ise iddialara göre, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyorlar.

Muhabironline'ın haberine göre, Merve Dizdar ile Cihan Ayger çiftinin 10 aydır süren ilişkilerini evlilikle taçlandırmak için hazırlandıkları belirtiliyor. Sade bir törenle nikah masasına oturacak olan çift, aşklarını resmileştirmeye kararlı görünüyor.

Öte yandan, Merve Dizdar ve eski eşi Gürhan Altundaşar'ın ayrılığıyla ilgili çıkan dedikoduları yalanlayan ünlü oyuncu, "Arkadaş kalarak ayrıldık. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Sadece bitti!" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamayla birlikte, magazin dünyasında çıkan spekülasyonlara son vermişti.

Diğer yandan, Cihan Ayger'in de önceki evliliği Elif Boyner ile bir yıl sürmüş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Bu yeni adımıyla Merve Dizdar ile olan ilişkisi hakkında güçlü bir adım atmış olacak.

Ayrıca Merve Dizdar'ın oyunculuk kariyeri de dikkate değer. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanması, onun yeteneklerini kanıtlamıştı.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger çiftinin evlilik hazırlıklarıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.