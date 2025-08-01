Yemekte baş başa fotoğrafını paylaşan ikili mutluluk pozları verdi. Birçok kişi Merve Arkas’ın kim olduğunu merak ediyor.

Arkas Spor Kulübü'nün ve Arkas Holding'in yönetim kurulu başkanı 80 yaşındaki milyarder iş adamı Lucien Arkas, 38 yaşındaki karısı Merve Arkas’la 3. evlilik yıl dönümünü kutladı. Baş başa yemek yerken fotoğrafını paylaşan ikili mutluluk dolu pozlar verdi. Birçok kişi Merve Arkas'ın kim olduğunu sorguluyor. İşte Merve Arkas hakkında bilgiler...

Lucien Arkas, eşi Merve Arkas'a kırmızı gül buketi yaptırıp üzerine de "Sevgili eşime" diye yazdı.

Çift yaptırılan pastadaki mumu da üfledi.

Merve Arkas da paylaşıma şu ifadeleri kullandı:

"Nice senelerimiz olsun aşkım, geçireceğimiz daha nice mutlu yıllara."

Merve Arkas Kimdir?

Merve Sakallı Arkas, 1987 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Turizm, tarım ve gastronomi gibi alanlarda yatırımlarıyla öne çıkan Merve Hanım, Monreve Group adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer alan Sakallı, özellikle bağ turizmi ve butik otelcilik gibi niş alanlarda yaptığı yatırımlarla dikkat çekmektedir. İş dünyasındaki başarıları, güçlü duruşu ve girişimci ruhuyla iş çevrelerinde saygı duyulan bir isimdir.