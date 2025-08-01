Cemalettin Sarar Kimdir?

Cemalettin Sarar, Türk tekstil sektörünün en köklü ve saygın iş insanlarından biridir. 19 Nisan 1944’te Eskişehir’de dünyaya gelen Sarar, Sarar Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınmaktadır. Aileden gelen ticaret kültürüyle çok küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sarar, babasının dükkânında terzilik ve konfeksiyon işleriyle büyüdü. 1983 yılında kardeşleriyle birlikte fabrikasyon üretime geçerek Sarar markasının dünya çapında bir tekstil devine dönüşmesini sağladı.

Cemalettin Sarar Kaç Yaşında, Nereli?

Cemalettin Sarar, 19 Nisan 1944 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 81 yaşındadır. Eskişehir doğumludur ve hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir.

Cemalettin Sarar’ın Eşi Kim?

Cemalettin Sarar, Zehra Sarar ile evlidir ve bilinen bir çocuğu bulunmamaktadır. Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedirler.