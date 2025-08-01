2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak olan görüşmelerde, maaş artışlarından sosyal yardımlara kadar pek çok kritik konu masaya yatırılıyor.

Görüşmeler 2026-2027 Dönemini Kapsıyor

1 Ağustos itibarıyla başlayan toplu sözleşme görüşmeleri bir ay sürecek. Bu süre zarfında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışların yanı sıra sosyal ve mali haklar da yeniden şekillendirilecek. Görüşmelerde, 2026 ve 2027 yıllarının Ocak ve Temmuz aylarında uygulanacak toplam dört ayrı maaş zammı oranı belirlenecek.

Masada Kimler Var?

Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, hükümet temsilcileri ile yetkili memur sendikaları arasında yürütülüyor. Memur-Sen, masada en geniş temsiliyete sahip konfederasyon olarak yer alıyor. Ayrıca Türkiye Kamu-Sen ve diğer sendikalar da çeşitli taleplerle sürece dahil oldu.

Memur-Sen’in Zam Ve Refah Talepleri

Memur-Sen, 2026 yılının ilk yarısı için 10 bin TL taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 maaş artışı talep ediyor. İkinci yarı içinse yüzde 20 zam öngörülüyor. 2027 yılında ise Ocak ayında 7 bin 500 TL taban aylık artışı ve yüzde 20 zam, Temmuz’da ise yüzde 15 zam isteniyor. Ayrıca enflasyon farkının, uygulandığı aydan itibaren 2 puan artırımlı olarak verilmesi öneriliyor.

Türkiye Kamu-Sen’in Önerileri

Türkiye Kamu-Sen ise 2026 yılı için 7 bin 500 TL telafi artışı, Ocak ayında yüzde 30, Temmuz ayında ise yüzde 20 maaş zammı talep ediyor. Ek olarak, Ocak zammına yüzde 10 refah payı eklenmesi öneriliyor. 2027 için de her iki dönemde yüzde 20 zam ve yüzde 10 ek refah payı talepler arasında yer alıyor.

Sosyal Haklar Ve Ek Talepler

Görüşmeler yalnızca maaş zamlarıyla sınırlı kalmadı. Memur sendikaları, kamu çalışanlarının sosyal haklarının geliştirilmesine yönelik önemli başlıkları da gündeme getirdi. Bunlar arasında:

Tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi

Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi

Lojmandan yararlanamayanlara kira yardımı yapılması

Yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmesi

Aile, doğum ve giyim yardımlarının artırılması

Memur Emeklileri De Masada

Toplu sözleşme kararları, aktif kamu çalışanlarının yanı sıra memur emeklilerini de doğrudan etkileyecek. Maaş zamları emeklilere birebir yansıtılacak. Bu kapsamda emekli memurlar da önümüzdeki iki yılda dört defa maaş artışı alacak.

Emekliler İçin Özel Talepler

Sendikalar, memur emeklileri için özel düzenlemeler talep etti. Bu taleplerin bazıları şöyle:

Kamuya ait dinlenme tesislerinden %50 indirimli faydalanma

Emeklilik ikramiyesine tam olmayan hizmet yıllarının dahil edilmesi

Ek ödeme oranının yüzde 4’ten yüzde 20’ye çıkarılması

Aile yardımı ödemesi yapılması

Evi olmayan emekli memurlara kira desteği sağlanması

Dini bayramlarda 23 bin 410 TL bayram ikramiyesi verilmesi

Toplu sözleşme görüşmelerinin Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması ve nihai kararların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Süreç boyunca tarafların uzlaşmaya varması halinde, milyonlarca memur ve emeklinin ekonomik ve sosyal koşullarında önemli iyileştirmeler yaşanacak.