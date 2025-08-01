Sinem Topaloğlu ile Ali S.'nin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. 30 yaşındaki dolmuş şoförü Ali S. 2 yıldır evli olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nu silahla vurarak öldürdü.

Sinem Topaloğlu Kimdir?

Sinem Topaloğlu henüz 27 yaşındaydı. 2 yıl önce dolmuş şoförü Ali S. ile hayatını birleştiren Sinem Topaloğlu eşinden ayrılmak istedi.

Kentin Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde Sinem Topaloğlu'nun yaşadığı eve balkondan giren Ali S. boşanma aşamasındaki eşiyle henüz bilinmeyen nedenlerle tartışmaya başladı.

Eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve eşiyle boşanma aşamasında olan Sinem Topaloğlu kurşunların hedefi oldu.

Silah sesi sonrası olaya müdahale etmeye çalışan bir bekçi de ayağından vuruldu.

Topaloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli motorla olay yerinden kaçtı. Katil zanlısını yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Cinayet Nasıl Gerçekleşti?

Olay, Beşikdüzü ilçesinin Adacık Mahallesi’nde, Sinem Topaloğlu’nun yaşadığı birinci kattaki evde gece saat 22:30 sularında meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren S., eşinin evine balkondan girerek içeri sızdı. Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve Ali Eren S., tabancayla Sinem Topaloğlu’nu kalbinden vurdu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah seslerini duyarak müdahale etmeye çalışan bir mahalle bekçisi de zanlı tarafından ayağından vuruldu. Ali Eren S., olay sonrası motosikletle kaçtı. Polis, zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Cinayetin Ardındaki Neden Ne?

Cinayetin ardındaki tam neden henüz netlik kazanmamış olsa da, Ali Eren S.’nin boşanma sürecine tepki gösterdiği ve Sinem Topaloğlu’nu bir süredir ölümle tehdit ettiği biliniyor. Zanlının sosyal medya hesabında cinayetten altı gün önce yaptığı paylaşım, olayın planlı olabileceğine işaret ediyor. Paylaşımda, “Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. İntikam aceleye gelmez,” ifadeleri yer alıyor. Bu sözler, Ali Eren S.’nin kin ve öfke dolu bir ruh hali içinde olduğunu gösteriyor. Sinem Topaloğlu’nun boşanma kararı ve uzaklaştırma talebi ise zanlının öfkesini tetiklemiş olabilir.