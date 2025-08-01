Mini EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü olan sigortalılar yaş şartı olmadan emekli olabilecek. Bağ-Kur’lular için 7200 günle emeklilik hakkı geliyor.

Cumhurbaşkanı’nın onayıyla hayata geçirilmesi beklenen Mini EYT düzenlemesi, milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkânı sunacak.

Yaş Şartı Olmadan

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlıkları tamamlanan düzenleme, özellikle 3600 prim günü bulunan sigortalılara yaş şartı olmadan emeklilik hakkı getirmeyi hedefliyor.

Meclis’e sunulması planlanan bu yeni model, 2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasından yararlanamayan on binlerce kişi için umut kapısı aralıyor. “Mini EYT” ya da “İkinci EYT” olarak anılan taslak, kapsam genişliği ve sosyal adalet vurgusuyla dikkat çekiyor.

Kimler Mini EYT’den Yararlanabilecek?

Yeni düzenleme, farklı sosyal güvenlik gruplarını da kapsayacak şekilde planlandı. Özellikle:

3600 prim günü bulunan sigortalılar (yaş şartı olmadan),

Prim günü eksik olup uzun süredir çalışan vatandaşlar,

Bağ-Kur’lular (prim eşitlemesiyle artık 7200 gün ile emekli olabilecek),

Kademeli emeklilik sistemiyle belirli şartları taşıyan tüm çalışanlar bu modelden faydalanabilecek.

Eşitlik Adımı Atılıyor

Bağ-Kur’lular yıllardır SSK’lılara göre daha geç emekli oluyordu.

Yeni torba yasa kapsamında bu mağduriyetin giderilmesi hedefleniyor.

Prim günü şartı 9000’den 7200’e düşürülerek, Bağ-Kur’lu esnaf ve çiftçilerin SSK’lılarla eşit koşullarda emekli olabilmesinin önü açılıyor.

Kademeli Emeklilik

Mini EYT’nin bir diğer önemli başlığı ise kademeli emeklilik.

Bu sistem sayesinde emeklilik yaşı, kişinin sigorta başlangıç yılı, prim gün sayısı ve toplam hizmet süresine göre belirlenecek.

Böylece hem sosyal güvenlik sisteminin yükü dengelenmiş olacak hem de bireyler için adil ve esnek bir emeklilik yolu açılacak.

Yasa Ne Zaman Çıkacak?

Mini EYT düzenlemesinin, 2025 yılı başında Meclis’e sunulması ve aynı yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SGK kaynakları ve çalışma hayatı uzmanlarına göre bu düzenleme, hem emeklilikte adaleti güçlendirecek, hem de iş gücünde gençleşmeyi teşvik edecek.

Emeklilik Hakkınızı e-Devlet’ten Kontrol Edin

Uzmanlar, düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların SGK prim gün sayısını ve hizmet dökümünü e-Devlet üzerinden düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyor.

Böylece emeklilik hakkı geldiğinde gecikmeden başvuru yapılabilecek.