İdris Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Daha önce Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, 1 Mart 2024 tarihli kararname ile Hatay'dan Mersin'e atanan Kamil Karabörk'ün yerine getirildi.

İdris Yılmaz Kimdir?

1976 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz, mesleğe 1987 yılında Polis Kolejinde başladı. 1995 yılında Polis Akademisinden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olduktan sonra;

1995-2000 yılları arasında İzmir,

2000-2004 yılları arasında Diyarbakır,

2004-2017 yılları arasında Mersin,

2017-2021 yılları arasında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı.

Şanlıurfa'da Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yılmaz, Teftiş Kurulu Başkanlığına atanarak Adana Çalışma Merkezinde görevlendirildi. 01 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yılmaz, 08 Ağustos 2023'te görevine başlamıştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İdris Yılmaz, artık Mersin'in güvenliğinden sorumlu olacak.