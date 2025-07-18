Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TÜHİS), 2025 yılı ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 24 zam teklif etti. Bu oran, daha önce sunulan yüzde 17’lik ikinci teklifin ardından gelerek dikkat çekici bir artışı temsil ediyor.

İşçi Kesimi Ne İstedi?

İşçi sendikaları, Şubat ayı sonunda taleplerini kamuoyuna açıklamıştı. Buna göre:

2025 yılı için yüzde 50 zam ve her 6 ay için yüzde 25 enflasyon farkı,

Ayrıca yüzde 10 oranında refah payı talep edilmişti.

Günlük brüt yevmiye ücretinin 1.800 TL’ye çıkarılması da talepler arasında yer aldı.

İlk Teklifi Kabul Görmedi

Haziran ayında masaya ilk teklifini sunan TÜHİS, şu oranları önermişti:

2025 yılı ilk 6 ayı: yüzde 16,

2025 yılı ikinci 6 ayı: yüzde 8,

2026 yılı ilk 6 ayı: yüzde 7,

2026 yılı ikinci 6 ayı: yüzde 5.

Ancak bu teklif, işçi sendikaları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Grev ihtimalleri yüksek sesle dillendirilmeye başlanınca TÜHİS, 2. teklifini sundu.

İkinci Teklif de Yetersiz Bulundu

TÜHİS’in güncellediği ikinci teklif ise şöyleydi:

2025 yılı ilk 6 ayı: yüzde 17,

2025 yılı ikinci 6 ayı: yüzde 10,

2026 yılı ilk 6 ayı: yüzde 7,

2026 yılı ikinci 6 ayı: yüzde 7.

İkinci teklif de sendikaların taleplerinin oldukça altında kaldı. Gelen tepkiler üzerine TÜHİS, masaya üçüncü teklifini getirdi.

3. Teklifte Yüzde 24 Zam

Son olarak TÜHİS, kamu işçilerine yönelik 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 24’lük zam oranını teklif etti. Diğer dönemlere ilişkin artış oranları ise henüz açıklanmadı. Bu teklifin sendikalar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu olurken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

Kamu işçileri ile hükümet arasındaki bu kritik süreçte gözler yeni tekliflerde ve sendikaların vereceği kararlarda olacak.