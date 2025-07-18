Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2010 yılında mezun olduktan sonra 2023'te Fırat Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Tanrıverdi, resim tutkusunu duvarlara da yansıtıyor.

Eğitim kurumları başta olmak üzere kamu kurumları ve sokaklardaki boş duvarlara çeşitli resimler çizen Tanrıverdi, öğrenciler için öğretici görseller de resmediyor.

Tanrıverdi, görsel sanatların çocukların öğrenme sürecine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Önceliğinin sadece süsleme değil, çocukların eğitim sürecine katkı olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, "Elimden geldiğince bulunduğum yeri güzelleştirmeye, renklendirmeye ve beton görüntüden kurtarmaya çalışıyorum. Bu doğrultuda gönüllü çalışmalar yapıyorum. Son olarak 4-6 yaş grubu için açılmış bir Kur'an kursu vardı. Bu alanda çocuklara yönelik çalışmalar yaptım. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de yer alan öğretilerini ve hayat hikayelerini çocukların anlayabileceği düzeyde resmetmeye çalıştım" dedi.

"Renklendirmeler Yaptık"

Tanrıverdi, kent genelinde birçok okul ve kurumun duvarlarına da resim çizdiğini, bir ticarethaneye, bir okula veya bir Kur’an kursuna yapılacak çizimlerin birbirinden farklı olması gerektiğini ifade etti.

Yaptığı çalışmada çocukların pedagojik düzeyine de dikkat ettiğini belirten Tanrıverdi, "İşitsel olarak aldıkları dersleri, aynı zamanda görsel olarak da desteklemek istedik. Kalıcı öğrenmenin daha etkili olması adına, onların yaş grubuna uygun renklendirmeler ve resimlemeler yaptık" diye konuştu.

Resme tutkusunun çocuk yaşlarda başladığını ve zamanla mesleğe dönüştüğünü anlatan Tanrıverdi, "İlk üniversite eğitimim işletme üzerineydi ancak içimdeki resim sevgisi hep vardı. Bu tutku beni ikinci üniversite olarak Fırat Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'ne yönlendirdi. Üniversite yıllarında TÜBİTAK projeleri ve çeşitli sanatsal etkinliklerde yer aldım" ifadelerini kullandı. Tanrıverdi, öğrenci ile velilerin resimleri çok beğendiklerini ve önünde hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.