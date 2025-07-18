"Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik", 17 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, devlet memurlarına çocuklarının bakımı için yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyor. Ancak uygulama maaşlarda kesinti gibi bazı önemli değişiklikler de içeriyor.

Yönetmelik kapsamında, doğum yapan kadın memurlar doğum sonrası analık izni ve ücretsiz izni tamamladıktan sonra, babalar ise babalık izninin bitiminden itibaren yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilecek. Bu hak, memurun çocuğu ilköğretim çağına başlayana kadar geçerli olacak.

Düzenleme, kadın ve erkek memurlar arasında bir ayrım yapılmaksızın uygulanacak. Aynı zamanda eşlerin her ikisinin de kamu personeli olması halinde, her iki ebeveyn de ayrı ayrı bu haktan faydalanabilecek.

Çalışma Süresi ve Maaşlar

Yarı zamanlı çalışma sisteminde memurlar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışacak. Bu süre haftalık toplamda 3 iş gününü aşamayacak şekilde belirlenecek. Memurlar, yarı zamanlı çalıştıkları süre boyunca maaş ve diğer ödemelerinin yalnızca yarısını alabilecekler. Bu kapsamda çalışan kadın memurlar ayrıca süt izni hakkından da faydalanamayacak.

Yönetici Kadrolara İstisna

Söz konusu hak, bazı unvanlar için geçerli olmayacak. Özellikle şube müdürü ve üzeri yönetici kadrolarında görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görevli kamu personeli bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Evlat Edinen Memurlar da Kapsamda

Yeni yönetmelik yalnızca biyolojik ebeveynleri değil, aynı zamanda evlat edinen memurları da kapsıyor. Evlat edinen kamu çalışanları da çocuklarının bakımı için yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilecek.

Kurumlara Başvuru Yeterli Olacak

Memurlar, çocukları ilköğretime başlayana kadar istedikleri bir zaman diliminde kurumlarına başvurarak yarı zamanlı çalışma hakkını talep edebilecek. Bu talepler, kurumun işleyişine zarar vermeyecek şekilde değerlendirilecek.