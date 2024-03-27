Bayram öncesinde alışveriş ve tatil planları yapan memurlar, maaşlarının ne zaman hesaplarına geçeceğini araştırıyorlar. Bu konuda yapılan sorgulamalar, 10-12 Nisan tarihlerindeki bayram öncesi memur maaşlarının yatıp yatmayacağına odaklanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkardığını duyurmasıyla birlikte, Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak olması, memur maaşlarının erken yatırılması beklentisini gündeme getirdi. Öte yandan emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihleri daha önceden belirlenmişti. Hem kamu çalışanları hem de emekliler, Nisan ayında maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyorlar.

Memur maaşlarının her ayın 15'inde hesaplara yattığı biliniyor. Emekli maaşları ise genellikle ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere, bayram ikramiyesiyle birlikte maaş ödemeleri yapılmıştı.

Emekliye bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta olan 2-5 Nisan tarihlerinde yatırılacağı belirtiliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar ise 6-14 Nisan tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar. Maaş ödemelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, bakanlık çalışanlarının bu süreçte izinli olacağı ifade ediliyor. Yoğunluk nedeniyle bayram sonrası maaş ödemelerinde gecikmeler yaşanabileceği düşünülerek, memur ve emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanmıştı. SSK emeklilerine ödemeler 14-16 Nisan tarihlerinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti.