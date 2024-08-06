Fenerbahçe'nin başarılı voleybolcusu Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İsveç maçında 112 km/h hızla servis atan Vargas, Tijana Boskovic’e ait olan servis hızı rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı. İşte, Melissa Vargas hakkında bilmeniz gerekenler:

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Vargas, 16 Ekim 1999 tarihinde Küba'da doğdu. Küba'nın voleybol yeteneklerinden biri olarak tanınan Vargas, voleybol kariyerine 8 yaşında okul takımında başladı. Lisede Cienfuegos Cuba takımında antrenmanlara başlayan Vargas, 12 yaşında Küba Milli Takımı'nda yer aldı.

MELİSSA VARGAS’IN KARİYERİNE İLK ADIMLAR

2016-17 sezonunda Çekya'nın Agel Prostejov takımına transfer olan Vargas, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe’ye katıldı. Fenerbahçe’deki performansıyla dikkat çeken Vargas, 2022-2023 voleybol sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi Final etabının en iyi pasör çaprazı ve en değerli (MVP) oyuncusu ödüllerini kazandı.

MELİSSA VARGAS’IN TÜRK VATANDAŞLIĞI VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşlığına geçti ve 9 Nisan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimliği verildi. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

MELİSSA VARGAS’IN ULUSLARARASI BAŞARILARI

2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na Küba kadın milli takımı üyesi olarak katılan Vargas, 2023 yılında Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'na katıldı. Aynı yıl CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İsveç maçında 112 km/h hızındaki servis ile Tijana Boskovic’in 111.4 km/h’lık rekorunu kırdı.

MELİSSA VARGAS’IN FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARILARI

Melissa Vargas, Fenerbahçe'de birçok başarıya imza attı:

2018-2019: Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019: CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2020-2021: Misli.com Sultanlar Ligi İkinciliği ve En İyi Pasör Çaprazı Ödülü

2021-2022: Misli.com Özel Ödülü

2022-2023: Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu, Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve AXA Sigorta Kupa Voley İkinciliği

Melissa Vargas’ın voleybol sahasındaki etkileyici performansı, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada adından söz ettiriyor.