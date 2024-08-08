Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefat ettiği bildirildi. Türkiye Petrolleri Arama Daire'sinin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Ülkemize ve ortaklığımıza kattığı değerlerle ismi daima gururla anılacak olan Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu’nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

MEHMET SALİH BÜLENT SADİOĞLU’NUN ÖLÜM NEDENİ VE OLAYIN DETAYLARI

Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir otelde konaklamakta olan Sadioğlu, sabah kahvaltısına katılmadı. Arkadaşları, kendisinden haber alamayınca otel personelinden yardım istedi. Otel çalışanlarının kapıyı açmasının ardından Sadioğlu, hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Sadioğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada otopsi yapılacak. Sadioğlu’nun ve arkadaşlarının oteli bir gün önce giriş yaptığı öğrenildi.

SADİOĞLU’NUN TÜRKİYE PETROLLERİ ARAMA DAİRE BAŞKANLIĞI KARİYERİ

Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanlığı görevinden önce çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Keşif Departmanı Müdürü, Teknik Danışman, Keşif Departmanı Müdür Yardımcısı, Müdür, Kıdemli Petrofizikçi, Petrol Fizikçisi, Proje Jeoloğu ve Operasyon Jeoloğu gibi rollerde yer aldı. 2001 yılından itibaren TPOA'da büyük emek verdi. Ankara’daki görevinden önce Doğu Anadolu Projesi'ne odaklanan, Batman-Diyarbakır Projesi'nde aktif rol oynayan ve Adıyaman Bölge Jeoloji Müdürlüğü’nde kuyu operasyonlarına katılan Sadioğlu, sektörde önemli bir isim olarak tanındı.