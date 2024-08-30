Yozgatlı ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya ve Nilay Sarıkaya’nın oğulları Mehmet Akif, önceki akşam düzenlenen sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı.

Sarıkaya ailesinin dost ve akrabalarının yoğun ilgi gösterdiği düğün coşkulu anlara sahne oldu. Törene katılan misafirler, Mümin Sarıkaya’nın sanatçı dostlarının sahne performansıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Oğlu Mehmet Akif’in sünnet töreninde mini bir konser veren Mümin Sarıkaya, Ben Yoruldum Hayat şarkısı ile davetlileri mest etti. Ünlü sanatçı Gökhan Namlı’nın da birbirinden güzel şarkılarıyla renk kattığı gece, davetlilerin neşe dolu anlarına sahne oldu.

Biz de İleri Gazetesi olarak erkekliğe ilk adımını atan Mehmet Akif’e mutluluklar diliyoruz.