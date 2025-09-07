Bu yıl kurulan ve 14 sporcudan oluşan hentbol takımı, başvurduğu Türkiye Hentbol Federasyonu'nun özel izin (wild card) uygulamasından yararlanarak 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve haftada üç gün Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yapan takım, Süper Lig'e yükselme hedefiyle yoğun tempoda çalışıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, hentbol takımının şehir için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Takımın kurulmasının Yozgat için çok önemli olduğunu vurgulayan Hopur, çocukları ve gençleri internetin, sosyal medyanın olumsuz kullanımlarından uzak tutmak ve bağımlılıktan korumak için sahalara çekmek gerektiğini ifade etti.

Hentbolu çocuklara, gençlere ve kadınlara tanıtıp, yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Hopur, şunları kaydetti:

"Burada bizim asıl amacımız 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak değil. Esas amacımız Yozgat'ta gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza örnek teşkil etmek. Çocuklarımızın önüne bir hedef konulması. '1. Lig'de Yozgat'ın takımı var, o takımda oynamak istiyorum.' denmesi lazım. Bugün bunu hentbol ile çok şükür başardık. Bunu kayıtlarımızda, lisanslamalarımızda görüyoruz."

Hopur, hentbol ile başladıkları spor çalışmalarını voleybol ve basketbol gibi branşlara da yayarak Yozgat'ta spor kültürünü yerleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Kız Çocuklarını Buraya Bekliyoruz"

Takım antrenörü Ragıp Demirman da yeni bir takım olduklarını söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Demirman, "Yozgat'ta bir şeyler yapmak için geldik. Önemli olan buradaki gençleri kazanmak. Kız çocuklarını buraya bekliyoruz. Bu sahaya bugün ilk defa adım attık. Son adım attığımızda da şampiyon olarak gelmek istiyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz." dedi.

Takım kaptanı Sevgi Kalyoncuoğlu ise yeni kurulan bir ekip olduklarını ifade etti.

Heyecanlı olduklarını belirten Kalyoncuoğlu, "Hedefimiz şampiyonluk. Bu doğrultuda kamp programımızla birlikte antrenmanlara başladık. Önceliğimiz grubu lider bitirip sonra play-off maçlarında başarılar elde edip şampiyon olmak. Sadece dışarıda değil sahada da kadınların gücünü göstermek istiyoruz. Gençlerimize örnek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Buse Baran da 11 yıldır hentbol oynadığını dile getirdi. Baran, yeni bir takımın kurulmasının hem gençler hem de Yozgat açısından önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür 8 Eylül’de çekilecek, sezon ise 28 Eylül’de başlayacak.