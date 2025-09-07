Bankalar sadece maaş promosyonu ile sınırlı kalmıyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredi kullanımı veya emekli yakınını getirme gibi şartlarla ek ödeme imkanı da sunuyor.

Bu sayede promosyon rakamları giderek artıyor. İşte bazı bankalar ve promosyon oranları:

Garanti BBVA: 25 bin TL promosyon + 10 bin TL’ye kadar bonus.

QNB Finansbank: 20.400 TL’ye varan promosyon + nakit ve iade fırsatları.

Albaraka Türk: 25 bin TL’ye varan promosyon + 9.400 TL’ye kadar ek ödül.

DenizBank: 27 bin TL’ye varan promosyon + kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı.

Akbank: 30 bin TL’ye varan promosyon ile zirvede.

Yapı Kredi: 27 bin TL’ye varan promosyon + mobil uygulama girişine ek ödeme.

İş Bankası: 24 bin TL’ye varan promosyon + 9 bin TL MaxiPuan.

Türkiye Finans: 26 bin TL promosyon + 2.500 TL ek ödül.