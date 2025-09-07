Kayseri’nin yıllardır beklediği Yüksek Hızlı Tren hattı için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yerköy ilçesi üzerinden geçecek hattın yapımında kullanılacak bazalt ocağı için resmi başvuruda bulundu. Yapılan başvurunun onaylanması halinde hem projenin inşaat süreci hızlanacak hem de Kayseri’nin 11 yıllık YHT hayaline bir adım daha yaklaşılacak.

Bazalt ocağından yılda 2,5 milyon ton (1 milyon m³) malzeme çıkarılması planlanıyor. Üretim sırasında ortaya çıkacak malzemenin %5’i pasa olarak ayrılacak ve geçici depolama alanında saklanacak. Üretim tamamlandığında ise bu pasa, ocak rehabilitasyonunda değerlendirilecek.

Yerköy-Kayseri YHT hattı, Kayseri’yi Yozgat Yerköy üzerinden Ankara’ya bağlayacak ve şehirlerarası ulaşımı önemli ölçüde kısaltacak. Özellikle iş dünyası ve turizm açısından birçok alanda büyük kolaylık sağlayacak proje, Kayserililerin uzun süredir beklediği yatırımlar arasında bulunuyor. Yetkililer, bazalt ocağı sürecinin tamamlanmasının, hattın inşaat sürecinde dönüm noktası olacağını belirtiyor.

Bazalt ocağı için başlatılan ÇED süreci tamamlandığında, Bakanlık tarafından “ÇED olumlu” veya “ÇED olumsuz” kararı verilecek. Olumlu karar çıkması halinde, Yüksek Hızlı Tren hattının inşaat süreci hızlanacak ve Kayseri’ye hızlı tren hizmeti daha yakın bir tarihte ulaşacak.

Kayserililer için büyük önem taşıyan gelişme, şehrin yıllardır süren hızlı tren beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Artık gözler, Yozgat Yerköy’den gelecek nihai onaya çevrilmiş durumda.