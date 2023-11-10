Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu öğrencileri Filistin'de yaşanan katliamların sona ermesi için dua etti.

Programa İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ile birlikte dua eden Aksoy, “Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte camide okunan Fetih Suresini dinleyip, dualara amin dediler. Mazlum kardeşleri için yürekten etmiş oldukları duaların onlara güç vereceğine inandılar. Bizler de sevgili yavrularımıza eşlik ederek kardeşlerimiz için manevi destek olmaya çalıştık. Şehit olan mazlumlara Rabbimizden rahmet, yaralı olanlara şifa, zulme uğramaya devam eden kardeşlerimize de sabırlar diliyoruz” şeklinde konuştu.