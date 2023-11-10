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Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Şevgin’in koordinatörlüğü ve moderatörlüğü ile Öğretim Görevlisi Burak Ergüneş’in organizasyonunda MikrosoftTeams üzerinden yürütülen “Proje Döngüsü Yönetimi” konulu seminerde Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata "Projenin Bileşenleri ve Temel Kavramlar" başlığı etrafında ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Tarhan "Proje Planlaması, Uygulama ve Sonuçlandırma Süreçleri" başlığı etrafında sunum yapıldı.

Projelerde fikrin oluşumundan, proje teklifinin yazılmasına ve içerikte özgün değer, yöntem, yönetim ve yaygın etki gibi kalite unsurlarının nasıl ele alınması gerektiği konularında bilgiler verildi.

TÜBİTAK destek programlarının da tanıtıldığı sunumlarda proje süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili hem teknik bilgiler verildi hem de ince detaylara ilişkin püf noktalara değinildi.

Seminer kapsamında proje kavramları ve projelerle ilgili bilgilendirmelerin çok faydalı olduğu belirtildi. Projelere destek vermeyi benimsemiş olan Teknik Bilimler MYO için yerinde bir etkinlik olduğu, öğrencilerin Teknofest yarışmaları, TÜBİTAK 2209 gibi projelere hazırlanmaları konusundaki teşvik çalışmalarını desteklediği, projeler yoluyla ekip çalışmalarını öğrenme bakımından özendirici olduğu gözlendi. 50’den fazla kişinin takip ettiği buluşma sonrasında sunum yapan akademisyenlere teşekkür edildi ve Muş’ta yüz yüze eğitim etkinliği için kendileri üniversitelerine davet edildi.