TBMM'nin 25. dönem milletvekili ve eski bir üniversitenin rektörü olan Mazhar Bağlı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Bağlı, kökleri ile tanınan bir isim olarak, memleketi ve yaşadığı deneyimlerle siyasette ve eğitimdeki rolüyle dikkat çekiyor. İşte Mazhar Bağlı'nın hayatı…

MAZHAR BAĞLI KİMDİR?

Mazhar Bağlı, 8 Haziran 1965 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğdu. Eğitim hayatında sosyoloji alanında doktora yapmış ve tezini "Bilgi Sürecinde Modern Bilincin Mahremiyeti İfşası" başlığıyla tamamlamıştır. Akademik kariyerinde 2006 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör unvanını almıştır.

Siyasi kariyerinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekilliği yapmış ve 2009-2015 yılları arasında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

2017 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğüne atanmış ancak 2020 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevden alınmıştır.

Ayrıca Esenler Belediyesi Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu başkanı olarak görev yapmakta ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bağlı'nın doğum yeri, yaşam öyküsü ve kariyerindeki başarıları, vatandaşların ilgi odağı haline gelmiştir. Mazhar Bağlı, aslen Şanlıurfalıdır ve 2024 itibariyle 59 yaşındadır.