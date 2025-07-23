İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla pazara giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan bir tartışma sonrası yaşandı. Genç çocuk, B.B. tarafından beş kez bıçaklanırken, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırıldığında yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

“Ben sizin çocuklarınız için mücadele ediyorum” diyen Minguzzi, tehdit aldığını, sosyal medyadaki desteğin adliyede görünmediğini belirtti.

Acılı Anne Yasemin Minguzzi'den Adalet Çağrısı

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz yıl bit pazarına giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava süreci devam ederken, annesi Yasemin Minguzzi adalet talebini bu kez sokakta dile getirdi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğlu Mattia’nın öldürülmesine ilişkin açılan davada, 18 yaşından küçük iki sanık hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 24’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dördüncü kez hâkim karşısına çıkan sanıkların yargılandığı dava, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, bazı tanıkların duruşmaya katılmaması nedeniyle tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 2 Ekim’e erteledi. Önceki duruşmada da reddi hakim talebi kabul görmüş, mahkeme heyeti davadan çekilmişti.

'Bize Bir Şey Olursa Bunun Hesabını Kim Verecek?'

Sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken Mattia’nın anne ve babası Yasemin ile Andrea Minguzzi de salonda hazır bulundu. Duruşmada ailenin avukatı Rezan Epözdemir, daha önce kendisine ve ailesine gönderilen tehdit mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Epözdemir, "Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

Minguzzi ailesini tehdit edenlerin Casperler isimli organize suç örgütü üyeleri olduğu iddiası Sabah'ın haberinde yer almıştı.

Yasemin Minguzzi Oturma Eylemine Başladı

Davanın duruşması sürerken Yasemin Minguzzi, Bakırköy Meydanı’nda oturma eylemine başladı. Eylemde duygusal bir konuşma yapan Minguzzi, adalet mücadelesinin karşılık bulmamasına tepki gösterdi:

“Ben 6 ay oldu. 6 ay önce yine bu Bakırköy meydanındaydım. Bağıra bağıra 'Ben bir şeytan değil, bir melek dünyaya getirdim' dedim. Ama görüyorum ki hiçbir şekilde hiçbir değişiklik, yeni bir karar çıkmıyor.”

'Sosyal Medyada Destek Var Yanımda Kimse Yok'

Topluma seslenen Yasemin Minguzzi, sosyal medya desteğinin adliyede görünmemesinden yakındı:

“Sadece uğraşıyoruz, yapıyoruz. Lütfen yani sadece böyle birini çekip de sosyal medyada paylaşıp… Ben çok az kişi görüyorum adliyede. Niye çok az kişi var? Sosyal medyadan herkes beni desteklediğini söylüyor. Herkes benim yanımda olduğunu söylüyor. Ama adliyede hiç kimse yok!”

'Ölüm Tehditleri Alıyorum'

Konuşmasında defalarca ölüm tehditleri aldığını vurgulayan Minguzzi, şunları dile getirdi:

“Ölüm tehditleri alıyorum. Her gün ölüm tehditleri. Benim şu anda burada olmam bile risk. Ama kesinlikle korkmuyorum. Bakın, kesinlikle korkmuyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Benim canımdan can gitmiş.”

Çocukların öldürülmeye devam ettiğini ve Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) ile ilgili düzenlemelerde hiçbir değişiklik yapılmadığını vurgulayan Minguzzi, şöyle isyan etti:

“Hâlâ daha çocuklar öldürülüyor ve neden yasa değişmiyor? Neden? Ben bunu soruyorum.”

Mücadelesini bırakmayacağını ve halktan destek beklediğini söyleyen Yasemin Minguzzi, şunları ifade etti:

“Ben sizin çocuklarınız için mücadele ediyorum! Lütfen yeter artık. Halk olarak ayağa kalkın. Bunu siz yaparsınız. Yakalanıyorlar, tehdit edilenler. Sonra serbest bırakılıyorlar. Sonra o serbest bırakılanlar ne oluyor? Sizin çocuklarınıza saldırıyor. Artık ben naif olmaktan çıktım. Burama geldi artık. Uyuyamıyorum ya. Evlat acısı ne demek bilmiyorsunuz. Hele bu şekilde olması. Benim oğlum hasta değildi. Hastalıktan ölmedi. Hastalıktan vefat etmedi. Halk olarak size bakın yalvarıyorum. Lütfen ben çok acı çekiyorum. Dayanamıyorum artık!"