Onarım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye başvurular sadece Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kabul edilecek.

Onarım 45 Günde Tamamlanacak

İhale kapsamında, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bir kısım WC onarım işi yapılacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve çalışmalar başlayacak. Onarım işinin, yer tesliminden itibaren 45 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Son Teklif Tarihi 31 Temmuz

İhale teklifleri, 31 Temmuz 2025 saat 14.00’e kadar EKAP üzerinden sunulabilecek. E-tekliflerin açılacağı adres, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nün Tekke Mahallesi Kınalı Hasan Caddesi üzerindeki toplantı salonu olacak.

Katılım Şartları ve Belgeler

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, teklif mektubu, geçici teminat ve yetki belgeleri gibi çeşitli evraklar talep edilecek. İstekliler ayrıca, teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmak zorunda olacak.

İhale kapsamında alt yüklenici çalıştırılabilecek; ancak işin tamamı alt yüklenicilere devredilemeyecek. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek ve teklifler “anahtar teslimi götürü bedel” üzerinden verilecek.

Benzer İş Şartı Aranacak

Katılımcıların son 15 yıl içinde gerçekleştirdikleri ve teklif bedelinin en az yüzde 50’si oranında olan benzer işlere ait deneyim belgeleri sunmaları gerekiyor. Benzer iş olarak, “Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesi”ndeki B III. Grup bina işleri kabul edilecek. Ayrıca, İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun kişilerin belgeleri de denk sayılacak.

Detaylı Bilgi EKAP’ta

İhale dokümanları EKAP üzerinden ücretsiz olarak incelenebilecek. Ancak teklif verecek olanların dokümanı e-imza ile indirerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

İhale süreciyle ilgili diğer detaylara ve şartlara EKAP (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP) üzerinden ulaşılabiliyor.