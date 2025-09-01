Warner, bir komşusu tarafından gizlice tacize uğramak için zor bir çocukluk geçirdi.

Bu travma, genç çocuğun günlük hayatıyla bağdaştırmaya devam eden bir isyan yolculuğuna itti.

Liseyi bitirdikten sonra Manson ve ailesi, babasının ölümü nedeniyle Florida, Fort Lauderdale'e taşındı.

Genç Manson, Broward adlı yerel bir halk kolejine kaydoldu ve burada gazetecilik ve tiyatro eğitimi aldı.

Warner'ın müzik dünyasının ilk adımı, Fort Lauderdale'deki yerel bir dergide eğlence gazetecisi olarak atıldı.

Bu, ona Nine Inch Nails'den Reznor'un da dahil olduğu birçok ünlü müzisyenle röportaj yapma fırsatı verdi.

Warner, gazetecilik yaptığı dönemde Marilyn Manson ve Spooky Kids adlı bir grup kurdu.

Manson, ikinci sırada yer alan Marilyn Monroe'nun adıyla Charles Manson'ın soyadını birleştirerek bulduğunu belirtti.

Grup daha sonra adını Marilyn Manson olarak değiştirdi.

İstanbul’da Konser Verecek

Marilyn Manson, uzun bir aradan sonra İstanbul’a geliyor! 'One Assassination Under God Tour' kapsamında, Stagepass organizasyonuyla 3 Eylül 2025 akşamı Bonus Parkorman’da gerçekleşecek konser için Manson hayranları sabırsızlanıyor.