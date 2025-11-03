1969 yılında İzmir'de doğdu.

1994 yılında Spor Akademisinden mezun olmuş, bir dönem Can Apa ile evli kalmıştır.

2017 yılında Karen Mirza ve Brad Butler'in yönetmenliğinde kazanın konu edildiği filmin çekimleri başlamış, filmin Gonca Us'un ağzından anlatılacağı belirtilmiştir.

Filmde Gonca Us'u Yasmine Alice canlandırmıştır.

Neden Öldü?

Gonca Us, Abdullah Çatlı tarafından öldürüldüğü iddia edilen.

Ömer Lütfü Topal'ın Kuşadası'ndaki kumarhanesinde krupiyerlik yapmış, 3 Kasım 1996 tarihinde gerçekleşen Susurluk Kazasında sevgilisi Abdullah Çatlı ve emniyet müdürü Hüseyin Kocadağ ile birlikte ölmüştür.

Kazadan sonra Melahat Özbay adında sahte bir kimlik taşıdığı ortaya çıkmıştır.

Ergenekon davaları sırasında gizli tanıkların verdiği ifadelere göre Abdullah Çatlı ile birlikte kazada değil, kazadan hemen sonra başka kişilerce öldürüldüğü söylenmektedir.