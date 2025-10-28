Deniz Undav, 19 Temmuz 1996 yılı doğumlu, Varel Alman futbolcu.

Aslen Undav, Şanlıurfa iline bağlı Viranşehir ilçesinin Işıklı köyünden gelen Kürt-Yezidi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi.

Beşkardeşten biri olan Undav’ın dedesi, 1980 darbesinin ardından yaşanan baskılar nedeniyle Almanya'ya göç etti.

Genç futbolcu, altı yaşındayken TSV Achim altyapısında top koşturmaya başladı.

Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giyiyor.

Neden Gündem Oldu?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği maçta İsmail Yüksek ile kavga eden Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav, bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

Galatasaray'ın gönderisine "Cimbombom" yorumunu yapan oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Undav'ın yorumu sosyal medyada binlerce beğeni aldı ve futbolseverler arasında tepki çekti.