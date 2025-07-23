Genç yetenekler arasında yer alan tam adıyla Zeynep Sude Oktaydır. Big5 Türkiye yarışmasında yeteneğini göstererek Manifest’in üyelerinden biri olarak yer aldı. Oktay, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimini sürdürüyor.

Hem de bu dönemde uzun zamandır dans eğitimi aldığı için profesyonel dansçılık yapıyor.

Asıl adı Zeynep Sude olsa da sevenleri ona “zoktay” şeklinde anıyorlar.

18 Nisan 2001 yılında doğan 24 yaşındaki Oktay, kendine özgü tarzı vardır. Manifest grubuyla birlikte müzik kariyerine de adım atmış oldu.

Manifest Grubun Parçaları:

KTS

Snap

Zamansızdık

Zehir

Arıyo

Hayır

Manifest

Yaşanacaksa

Durma