İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturmanın gerekçesinde “Hayâsızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada;

“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve hayâ) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve hayâ duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine” dedi.