Astronomi kaynaklarına göre tutulma, 18.28’de yarı gölge evresiyle başlayacak. 19.27’de kısmi tutulma, ardından 20.30’da tam tutulmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

Ay, 21.11’de en kızıl haline ulaşarak görsel şölene devam edecek. 21.52’ye kadar kadar sürmesi beklenen tutulmanın tüm evreleri ise 23.55’te sona erecek. Toplamda 82 dakika sürmesi öngörülen tam tutulma evresi, son yılların en uzun ay tutulmalarından biri olarak tarihe geçecek.

Uzmanlar, tutulmanın Yozgat merkezden de gözlemlenebileceğini fakat ışık kirliliğinin az olduğu kırsal bölgelerin daha net bir görüş sağlayacağını vurguluyor. Özellikle Çamlık Milli Parkı ve çevresindeki açık alanların, gökyüzü meraklıları için en ideal gözlem noktaları olduğu ifade ediliyor.

Kanlı Ay Deprem Riski Oluşturur Mu?

Son günlerde kanlı ay tutulmasının gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada tutulmaların depremleri tetikleyebileceğine dair iddialar yayılarak endişeye yol açmıştı.

Deprem Bilimci, Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, bu tür söylentilerin bilimsel temeli olmadığını vurgulayarak, "Bunlar sadece kelime oyundur. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım" ifadelerini kullandı.

Kanlı Ay Tutulması Nedir Nasıl Oluşur?

Ay’ın kızıllığına kavuşması, dünya atmosferinde gerçekleşen ışık kırılmaları sonucu ortaya çıkıyor. Mavi dalga boylu ışık atmosferde saçılırken, kırmızı ışık Ay’a ulaşıyor ve bu eşsiz manzara ortaya çıkıyor. Bu durum tamamen doğal bir atmosfer olayı ve gökyüzü meraklılarının çıplak gözle izleyebileceği büyüleyici bir görsel şölen.

7 Eylül gecesi yaşanacak kanlı ay tutulması Yozgatlılar için gökyüzünde görülebilecek. Uzmanlar, tutulmayı izlemek isteyenlerin özellikle 20.30–21.52 arasında gerçekleşecek olan tam tutulma evresini kaçırmamaları gerektiğini söylüyor.