Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay Kimdir!

Kayhan Ay Kimdir?

Kastamonu İl Emniyet Müdürü iken Malatya’ya atanan Kayhan Ay, 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Polislik mesleğine Gebze'de İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak başladıktan sonra İstanbul'da Emniyet Müdür Yardımcısı ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Başmüfettişi oldu. Ağustos 2022'de Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 11 Ağustos tarihindeki atama kararı doğrultusunda ise Malatya il Emniyet Müdürü olarak atandı. Kayhan Ay, ilk orta ve liseyi memleketinde okudu. Polis okulunu başarı ile tamamladı.