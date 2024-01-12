Tahmini Okuma Süresi: dakika

Makedonya, Ürdün, İtalya, Yunanistan ülkelerinin ortaklığında Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen "Sport4HealthyLife" projesi hakkında Kaymakam İhsan Emre Aydın’a proje hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamında Türkiye, Makedonya, Ürdün, İtalya, Yunanistan ülkelerinden 80 genç gönüllü 40 gün süreyle Sorgun’a gelerek spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler düzenleyecek.

Kaymakam Aydın, proje kapsamında ilçeye gelecek gönüllüleri ağırlamaktan mutluluk duyacağını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Proje hakkında Kaymakam Aydın’a bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Gönüllülük Ekipleri, en az 5 kişiden oluşan grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllülük yapmasına olanak sağlayan dayanışma faaliyetleridir. Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Ekipleri, en az iki farklı ülkeden 18-30 yaş arası gençlerin dayanışma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir” şeklinde konuştu.