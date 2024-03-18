Mahalli seçimler geldi yanaştı

Vatandaşa yalan bal diye gelir

Partisi yok liderliğe soyunmuş

Üç oğlumu işe al diye gelir

Kimi yalan vaatlere oy verir

Kimi kendisini çok yüksek görür

Ganimet dağılır palavra yürür

Gece kondu yapan yol diye gelir

Kaybeden üzülür kazanan pişman

Birisi encümen biri danışman

Oy vermeyen başta oy veren düşman

Bizi de meclise sal diye gelir

Yanlış kişi benliğini yitirir

Bu sen benlik hepimizi bitirir

Dost düşman demeyip alır götürür

Evrakım kayıtım sol diye gelir

Zenginlerin suyu akar arkına

Cahiller varamaz bunun farkına

Düşer isen faizcinin çarkına

İşi bilmez bunlar kul diye gelir

Ah dostlarım dertler çoktur açılmaz

Dibi görünmeyen sudan geçilmez

Söz cevherdir her mecliste açılmaz

Gırtlak boğum boğum bil diye gelir

Âşık İdris daha neleri çıkar

Garibin yüzüne hangisi bakar

Faizler başı boş cepleri yakar

Tefeci şükretmez bol diye gelir

Alıp satanları bul diye gelir