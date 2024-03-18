Mahalli seçimler geldi yanaştı
Vatandaşa yalan bal diye gelir
Partisi yok liderliğe soyunmuş
Üç oğlumu işe al diye gelir
Kimi yalan vaatlere oy verir
Kimi kendisini çok yüksek görür
Ganimet dağılır palavra yürür
Gece kondu yapan yol diye gelir
Kaybeden üzülür kazanan pişman
Birisi encümen biri danışman
Oy vermeyen başta oy veren düşman
Bizi de meclise sal diye gelir
Yanlış kişi benliğini yitirir
Bu sen benlik hepimizi bitirir
Dost düşman demeyip alır götürür
Evrakım kayıtım sol diye gelir
Zenginlerin suyu akar arkına
Cahiller varamaz bunun farkına
Düşer isen faizcinin çarkına
İşi bilmez bunlar kul diye gelir
Ah dostlarım dertler çoktur açılmaz
Dibi görünmeyen sudan geçilmez
Söz cevherdir her mecliste açılmaz
Gırtlak boğum boğum bil diye gelir
Âşık İdris daha neleri çıkar
Garibin yüzüne hangisi bakar
Faizler başı boş cepleri yakar
Tefeci şükretmez bol diye gelir
Alıp satanları bul diye gelir