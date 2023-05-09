Ak Parti Milletvekili adayları Deniz Çağan ve Bayar Özsoy, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kahram Akbal ile Mustafa Adıyaman, seçimlerde son haftaya girilmişken çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İl başkanlığının belirlemiş olduğu program kapsamında ziyaretlerde bulunan Deniz Çağan, servisçi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çağan ve beraberindeki partililer daha sonra Kıranardı Mahallesine geçti. Muhtarlık ziyaretinde bulunan Çağan, Özssoy ve beraberindeki partililer esnaf ziyareti yaptı.

Kıranardı’nın hemen yanı başındaki Hisarcık Mahallesi’nde de muhtarlık ziyaretinde bulunan heyet, esnaf ziyareti yapmayı da ihmal etmedi.

Erciyes Kayak Merkezine açılan kapılardan birisi olan Hisarcık Mahallesinde özellikle esnafın, kayak yapmak için Erciyes’i tercih eden yerli ve yabancı turistlerin ihtiyacına cevap verebilmek adına çağın gerekliliklerini uygun şekilde kendilerini yenilediklerini belirten Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, “Kayserimiz için önemli bir değer olan Erciyes’i, hak ettiği yere taşıyarak turizm pastasından payını alması adına hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor. Bizler bu bilinçle hareket ederken esnafımızın da verdiği destek çok önemli. Gerek Kayseri, gerekse farklı şehir ve ülkelerden gelen kayak severler, bazı temel ihtiyaçlarını buradaki esnafımız aracılığı ile gideriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan seçim gezileri Esenyurt Mahallesinin ardından. Tınaztepe, Selimiye, Anafartalar ve Ambar Mahallelerini kapsayan ve tınaztepe tesislerinde gerçekleştirilen mahalle toplantısı ile devam etti.

Günün son programında ise mutlu bir ana tanıklık eden Çağan ve Özsoy, özel bir düğün salonunda tertiplenen Ramazan Baca ve Zehra Atalay çiftinin nişan törenine katıldı. Haber Merkezi