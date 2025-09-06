Engelli ve yaşlı yurttaşlara yönelik sosyal yardım programlarını geliştirmeye devam ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımının yanı sıra bağımsız yaşamlarını sürdürebilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda destek verdiklerini belirtti. Göktaş, "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.