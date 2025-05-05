Sosyal medya içerik üreticisi Gizem Kaya’ya evlenme teklifi eden Akış, bu gelişmenin ardından kariyeri, özel yaşamı ve geçmiş projeleriyle merak konusu oldu.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 yılında Bursa’da doğan Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Üniversite yıllarında Rock’n Coke gibi büyük organizasyonlarda görev alarak medya sektörüne adım atan Akış, zamanla yapımcılık, dijital içerik üretimi ve sanatçı menajerliği alanlarında faaliyet göstermeye başladı.

2017 yılında kurduğu Hypers isimli medya ajansıyla reklam, dijital medya ve sanat yönetimi alanlarında çalışmalar yürüten Akış, aynı zamanda birçok sosyal medya fenomeni ve sanatçının kariyer yönetimini üstleniyor. YouTube’da yayınlanan Big5 Türkiye adlı yarışma programında hem yapımcı hem de jüri üyesi olarak görev aldı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Tolga Akış, 2021 yılında şarkıcı Zeynep Bastık ile evlenmiş, ancak çift 2022 yılında yollarını ayırmıştır. Akış, şu sıralar sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile yaşadığı ilişkiyle gündemde. Lizbon’da gerçekleşen evlilik teklifi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MEDYA DÜNYASINDA AKTİF ROL ÜSTLENİYOR

Dijital dönüşüm sürecinde etkin rol oynayan Tolga Akış, sosyal medya içerikleri, marka iş birlikleri ve sanatçı temsilciliği gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Kurucusu olduğu ajans ile hem geleneksel medya hem de dijital platformlar üzerinde projeler üretmeye devam etmektedir.