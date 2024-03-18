Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yılki LGS süreci, öğrencilere iki oturumda toplamda 90 soru sorulacak ve 155 dakika süre verilecek şekilde planlandı. Başvurular, e-okul üzerinden gerçekleştirilecek ve detaylar başvuru kılavuzunda yer alıyor. İşte, 2024 LGS başvuru süreci ve şartlarına dair detaylar:

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerin başvuruları, okul müdürlükleri tarafından 1 Nisan 2024 tarihine kadar onaylanacak.

2024 LGS BAŞVURU EKRANI

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI

2023-2024 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görmek.

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.

2023-2024 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği/başkonsoloslukları aracılığıyla, 5/4/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

Öğrencilerin LGS sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024'ten itibaren e-okul'dan yayımlanacak. LGS sonuçları ise 28 Haziran günü www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.