Henüz çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde büyük bir yol kat etmiş ve pek çok başarılı projede yer almıştır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Fatma Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kırşan, ekranların aranan genç yıldızlarından biri haline gelmiştir.

Leya Kırşan Kimdir?

Leya Kırşan, 23 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Henüz çok küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atmıştır. İlk ekran deneyimini 2014 yılında yayımlanan “Hayat Yolunda” dizisinde yaşamıştır. Burada Ecem karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmiştir. O günden bu yana hız kesmeden televizyon dünyasında yer alan Kırşan, sayısız projede önemli roller üstlenmiş, özellikle çocuk ve genç oyuncu olarak tanınmaya başlanmıştır.

Leya Kırşan Kaç Yaşında?

Leya Kırşan, 23 Mayıs 2008 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 17 yaşındadır. Genç yaşına rağmen yıllardır ekranlarda olan Kırşan, oldukça erken yaşta deneyim kazanan ve bu deneyimi başarıya dönüştüren bir isim olmuştur. Oyunculuk kariyeri neredeyse on yılı bulan Kırşan, çocuk yaşta başladığı bu yolculukta istikrarlı bir şekilde ilerlemiştir.

Leya Kırşan’ın Rol Aldığı Diziler

Leya Kırşan, kariyeri boyunca birçok dizide rol almıştır. İşte Leya Kırşan’ın oynadığı diziler ve karakterleri:

Hayat Yolunda (2014-2015) – Ecem

Maral: En Güzel Hikayem (2015) – Maral’ın küçüklüğü

Eve Dönüş (2015-2016) – Elif

Adı Efsane (2017) – Zeynep Aksoy

Payitaht Abdülhamid (2017-2018) – Şadiye Sultan

Tozkoparan (2018-2020) – Elif

Tozkoparan İskender (2021-2022) – Elif

Tozkoparan İskender: Gölge (2023) – Elif

Kuruluş Osman (2023-günümüz) – Fatma Hatun