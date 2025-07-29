Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia Bruma ile iş dünyasının tanınan isimlerinden Bekir Ali Karakaş, 2023 yılında sürpriz bir kararla hayatlarını birleştirmişti. Bu evlilikle dikkatleri üzerine çeken çift, yeniden gündeme oturdu. Peki, Bekir Ali Karakaş kimdir? Nereli ve hangi alanda faaliyet gösteriyor?

Evlilik Açıklaması Sahnede Geldi

Pop müziğin sevilen ismi Otilia Bruma, zaman zaman Türkiye’de konserler vererek hayranlarıyla buluşuyor. 2023 yılında Antalya’daki bir otelde sahneye çıkan sanatçı, sahne sırasında yaptığı açıklamayla büyük bir sürpriz yaratmıştı. Bruma, sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile gizlice evlendiğini duyurmuştu. Otilia, “Evliliğimizden sonra verdiğim ilk konserde eşim beni yalnız bırakmadı. Ona ve Mert Aydın’a teşekkür ederim” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Bekir Ali Karakaş Kimdir?

Otilia Bruma ile evlenen Bekir Ali Karakaş, iş dünyasında önemli yatırımlara imza atan bir girişimcidir. Aslen Giresun’un Görele ilçesine bağlı olan Karakaş, uzun süredir Yalova’da yaşamını sürdürüyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Karakaş, Avangart İnşaat Girişimci & Yatırımcı isimli şirketin sahibidir.

Turizm Ve İnşaat Alanında Yatırımları Var

İş dünyasındaki yatırımlarıyla adından söz ettiren Karakaş, aynı zamanda Yalova Turizmciler Birliği’nin kurucu başkanlığını da üstleniyor. Medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Karakaş, sosyal medya platformlarında fazla görünmüyor. İş odaklı yaşam tarzı ve özel hayatındaki gizlilik, onu kamuoyunda merak edilen isimlerden biri haline getiriyor.

Otilia Bruma Hakknda Bilinenler

Otilia Bruma, 13 Haziran 1992 tarihinde Romanya’da doğdu. "Bilionera" adlı şarkısıyla uluslararası çapta büyük bir çıkış yakalayan Rumen sanatçı, Balkanlar, Orta Doğu ve Latin Amerika’da geniş bir dinleyici kitlesine sahip. Sahne performansları ve hit parçalarıyla tanınan Otilia, 2024 yılında Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile evlenerek Türkiye’de de geniş çapta ilgi gördü.