13 ile 19 Haziran tarihleri arasında LİDOKS’un katılımcısı olarak Letonya’nın Rezekne ilinde “Digital Youth Work (Dijital Gençlik Çalışması)” eğitim kursuna katıldım. Türkiye ile birlikte 8 farklı ülkeden (Letonya, İspanya, Litvanya, İtalya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya) katılımcılar ile bir hafta hem eğitimler aldık hem de sosyal ve kültürel programlara katılarak dolu dolu bir haftamızı geçirdik. Öğrendiğim bazı yeni teknikleri kendi üniversitemde de uygulayacak olmaktan mutluluk duyacağım.

“KA153-YOU - Mobility of youth workers” Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği programı yaş sınırı olmayan gerçekten de çok önemli bir program. Programa dâhil olan ülkelerinin gençleri ve gençlik çalışanları bir araya geliyor ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Erasmus+ programı 2021-2027 döneminde Dijital Dönüşümü, İklim, Çevre ve Sürdürülebilirliği ayrıca Dahil Etme ve Çeşitliliği teşvik etmekte olduğunu görüyoruz. Bu projelere dâhil olunabilir ya da yeni projeler yazılabilir.

Kültür gecesi ise apayrı bir gece ve eğlenceli. Herkes kendi kültürlerini anlatma telaşı içindeler ve önceden hazırlık yapıyorlar. Bizde kültür gecesinde ülkemizden getirdiğimiz pişmaniye, pestil, lokum, cevizli sucuk, kuru pastalar gibi bizi anlatan yiyeceklerimiz ile kendimizi ve kültürümüzü tanıtmak imkânını bulduk. Getirdiklerimizin çok da rağbet gördüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen hemen herkesin baklavayı sorması bize tebessüm ettirdi. Ama uzun yollardan geldiğimizden dolayı baklavamızı getirme şansımız yoktu. Diğer ülkelerinde yiyeceklerinin helal olanlarını tatma ya da görme fırsatını yakaladık.

Proje eğitiminde ilk gün öncelikle KA1 projeleri nedir? Nasıl projeler hazırlanabilir? Gibi soruların cevabı bulunmaya çalışıldı.

Konulara uygun eğitim aktiviteleri oldukça mükemmeldi. Senaryolar oluşturup videoların hazırlanması ise çok eğlenceli idi. Hem de yeni teknolojileri kullanmayı öğrendik.

Avrupa’daki gençlerin video çekimlerini çok güzel kullanıp değişik animasyonlar yapmaları ise takdire şayandı. Bizim gençlerinde maşaAllahı vardı tabi bunu belirtmeden geçemem…

Herkesin eğitimlere aktif katılımlarının sağlanması da son derece önemli idi. Ben de bazı aktivitelere katılmaya zorlansam da uymaya çalıştım.

Genelde yurt dışında aç kalırım. Ama bize hazırlanan yemeklerde çok güzeldi. Öğlen akşam balık istemem katılımcılar arasında da gülüşmelere neden olduğunu biliyorum ama iyi ki balık yemeği seviyorum. Birde patates denince Letonya akla geldiğini orada öğrendim. Bolca patateste yediğimi söyleyebilirim. Patates fıkralarını hiç bilmiyordum. Bolca eğitim esnasında yapılan patates fıkralarını öğrenmiş oldum.

Bu eğitim kursunun sonunu kısaca özetlemeye çalışmam gerekirse, Katılımcılar; gençlik çalışanlarına Dijital gençlik çalışmalarında yeni beceri ve yeterlilikler sağlayarak birçok yeni fikir ve kullanışlı dijital araçları öğrenmiş oldular.

“Dijital Gençlik Çalışması” projesi Erasmus+ eğitim kursuydu. Proje çalıştayları sırasında kuruluşlar, dijital gençlik çalışmalarındaki fırsatlar ve zorluklar hakkında tartıştılar, dijital yeterliliklerini geliştirdiler ve bunların gençlik çalışmasında nasıl uygulanacağını anladılar, dijital gençlik çalışması araçlarını ve metodolojilerini araştırdılar ve incelediler, geleneksel yöntemleri dijital ortamda test etme şansı yakaladılar.

Eğitimin olduğu yer Rezekne’den de kısaca bahsetmek isterim. Letonya’nın 7. büyük şehri.

Rezekne denilince galiba aklımda kalan ilk şey yeşilliği idi. Yemyeşil bir şehir. Türklerin çok az olduğu bir şehir sadece 3 kişi olduklarını duydum ve 3 hemşerimizle de tanıştım.

Tarihi kiliselerini de her yerde görebiliyorsunuz. Devamlı programlarda yapıyorlar. Birkaç sefer kiliselerinin içinde ve önünde etkinliklere şahit olduk.

Kale tepesine de muhakkak çıkıp Rezekne’yi temaşa etmek gerekmektedir.

Ahşap kiliseleri ve ahşap evleri çok görebiliyorsunuz. Çünkü odun sektörü burada çok gelişmiş. Latgal Tarih ve Kültür müzesi de gezilecek yerlerden. Anıtlar ve heykellerinde oldukça fazla olduğunu görüyorsunuz.

Bu küçük şehirde Rezekne Teknoloji Akademisi’de var. Uluslararası düzeyde eğitimlerine devam etmektedirler.

Bir haftalık süre içinde eğitmen olarak görev yapan Liga Silina’nın performansı harika idi.

Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Organizasyona ev sahipliği yapan Rezekne’deki dernek “World-Our Home derneği çalışanlarına ve başkanı Natalija Covva’ya misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi ki, bu fırsatı bana sağlayan ve projeleri ile hep gündemde olan LİDOKS ekibine başarılarının devamını diliyor şükranlarımı sunuyor ve https://www.lidosk.org/index.php/tr/ wep sayfasını takip ederek fırsatlarından yararlanmanızı diliyorum.