Olay, saat 17.30 sıralarında Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Yazır köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir inek, yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki boş bir su kuyusuna düştü.

İneği gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Burdur AFAD İl Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasına bir kepçe de yardım ederken inek düştüğü kuyudan 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

İnek, olay yerinde yapılan kısa bir kontrolün ardından sahibine teslim edildi.

AFAD İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle hayvan sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Tüm canlıların güvenliği için görev başındayız" denildi.