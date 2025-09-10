Kariyeri Nasıl Şekillendi

US Semine takımda futbola başladı. Ardından AC Bellinzona'ya transfer oldu. Daha sonra Servette FC ve FC Bologna kulüplerinde oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray-Manchester United arasındaki tarihi maçta da 2 golü bulunan Kubilay, o maçta Galatasaray'ın skor 2-0'dan 3-2'ye getirmesine katkı sağlamış; fakat maç 3-3 bitmişti. Bu skor sayesinde de Galatasaray, Manchester United'ı eleyip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştır. En son FC Luzern takımında oynarken dizindeki sakatlık nedeniyle aktif spor kariyerine nokta koydu.

Hangi Millî Takım’da Oynadı

62 kez İsviçre millî futbol takımı formasını giyen ve 5 kez kaptan olarak sahaya çıkan Kubilay Türkyılmaz, bu müsabakalarda attığı 34 gol ile uzun seneler İsviçre millî futbol takımının en golcü futbolcusu unvanını elinde bulundurmaktaydı. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış maçı olan ve 1-1 biten İngiltere - İsviçre mücadelesinde İsviçre'nin golünü atmıştır.

Elemelerde Rekor Kırdı

7 Aralık 2000'deki 2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçında Zürih'te Faroe Adaları'na karşı penaltı golleriyle hat-trick yapması o zaman için bir rekordu. Bu rekor daha sonra 2 Haziran 2004'te Arjantin'e karşı oynayan Brezilyalı Ronaldo tarafından kırıldı.

Kariyeri

Galatasaray

Türkiye 1. Futbol Ligi: 1993-94

Başbakanlık Kupası: 1995

Grasshopper

Super League: 1995-96, 1997-98

Futbol Sonrası Hayatı

Futbolu bıraktıktan sonra İsviçre'de devlet kanalında televizyon yorumculuğa başlayan Kubilay, Blick gazetesinde de spor yazarlığı yapmaktadır. Kubilay Türkyılmaz Türkiye'ye karşı bir maçta İsviçre millî takımında oynamayı reddetmiştir. Günümüzde İsviçre'nin Bellinzona kentinde yerli bir kafe işletmektedir.