Kubilay Aka'nın kim olduğu ve yaşamıyla ilgili detaylar merak konusu. Kubilay Aka, 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünde tamamlayarak mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine bir süre havaalanında çalışarak başlamıştır. Bu dönemde menajeri Ufuk Ergin ile tanışmıştır ve ardından 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. Oyunculuk alanında da kendisini geliştirmiştir.

Kubilay Aka'nın kariyerindeki önemli durağa, Çukur dizisinde Celasun karakterini dört sezon boyunca canlandırdığı zaman dilimi de eklenmelidir. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşarak sinema dünyasında da adından söz ettirmiştir. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterine hayat vermiş ve izleyicilerden büyük beğeni toplamıştır.

Kubilay Aka'nın 2021 yılındaki önemli projelerinden biri ise Cam Tavanlar dizisi olmuştur. Bu dizide Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştır ve performansıyla takdir toplamıştır. Son olarak, 2022 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Oğlum dizisinde Tuğçe Açıkgöz ile başrolü paylaşmış ve başarılı bir performans sergilemiştir