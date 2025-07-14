Kredi kartı nakit çekim limitlerinde uzun süredir uygulanan kısıtlamalar gevşetiliyor. Yeni düzenleme ile mevcut 25 bin TL olan nakit çekim limiti, 50 bin TL’ye yükseltilecek.

Ekonomi yönetimi ile bankalar arasında yapılan görüşmeler sonucu alınan karar, enflasyonla mücadele süreci devam ederken bireysel finansmana erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor. Söz konusu artış, kredi kartı kullanıcılarına acil nakit ihtiyaçlarında daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor.

10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçluları için de önemli bir adım atmıştı. Bu düzenlemeyle birlikte, borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşa 48 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Özellikle gecikmeye düşen borçlular için rahatlama yaratması beklenen düzenleme, finansal istikrarın korunması açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, nakit çekim limitinin yükseltilmesinin bireysel harcamaları ve kredi kullanım alışkanlıklarını etkileyeceğini belirtiyor. Öte yandan, artan limitin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi de ekonomi yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.